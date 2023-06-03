دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي باريس سان جيرمان، السبت، رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف الفريق، في ختام منافسات موسم 2023/2022.

وأصدر النادي الفرنسي بياناً عبر موقعه الرسمي، حمل الإعلان عن مغادرة اللاعب الفائز بلقب كأس العالم 2022 لأسوار الفريق، وقال النادي: "يفخر نادي باريس سان جيرمان بوجود أعظم لاعب كرة قدم في صفوفه، وبشيء من المشاعر، يتمنى له المزيد من النجاحات في بقية مسيرته".

وقال رئيس مجلس إدارة الفريق، ناصر الخليفي: "أود أن أشكر ليو ميسي على الموسمين اللذين قضاهما في باريس"، مُضيفًا: "مساهمته في باريس سان جيرمان والدوري الفرنسي لا يمكن التقليل من شأنها، ونتمنى لليو وعائلته كل التوفيق في المستقبل".

من جانبه، ودّع نجم منتخب "التانغو" النادي، قائلاً: "أود أن أشكر النادي ومدينة باريس وأهلها على هذين العامين، أتمنى لكم كل التوفيق في القادم".

كان ميسي (35 عامًا) قد انضم إلى النادي الباريسي عام 2021، قادمًا من برشلونة، وشارك في 74 مباراة، سجّل خلالها 32 هدفًا وقدّم 35 تمريرة حاسمة، وحقق برفقة الفريق لقبي الدوري الفرنسي وكأس السوبر الفرنسي.