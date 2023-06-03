رسميًا.. ريال مدريد يعلن مصير ماركو أسينسيو مع النادي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي ريال مدريد رحيل اللاعب ماركو أسينسيو عن صفوفه، حسب بيان رسمي عبر حساباته في شبكات التواصل الاجتماعي، السبت.

وقال النادي الإسباني، في بيانه: "يعرب ريال مدريد عن امتنانه ومودته لماركو أسينسيو، اللاعب الذي دافع عن درعنا وقميصنا لمدة سبعة مواسم"، مضيفاً: "وصل إلى الفريق عندما كان يبلغ من العمر 20 عامًا، ودخل تاريخ نادينا بتشكيله جزءاً من النادي في واحدة من أكثر الحقبات نجاحًا".

وتابع: "نحن المدريديستا لن ننسى مسيرته وسلوكه المثالي طوال ذلك الوقت، ريال مدريد هو منزله وسيظل دائمًا، نتمنى له ولأسرته كل التوفيق في هذه المرحلة الجديدة".

شارك المهاجم الإسباني البالغ من العمر 27 عامًا في أكثر من 280 مباراة مع الفريق، سجّل خلالها أكثر من 60 هدفًا، وحقق مع النادي 17 لقبًا، من أبرزها: الدوري الإسباني وكأس إسبانيا، ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

وزعمت تقارير صحفية أن أسينسيو ضمن دائرة اهتمامات باريس سان جيرمان الفرنسي، للتعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.