دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن اللاعب سيرخيو راموس عبر حسابه على منصة تويتر رحيله عن صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد مباراة الفريق مع نظيره كليرمونت، في ختام منافسات موسم 2023/2022.

وكشف المدافع الإسباني عن مغادرته لأسوار النادي الباريسي، بعد أن قضى عامين مع الفريق، ليكون ثاني الراحلين بعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هذا الصيف.

وغرّد راموس: "السبت سيكون يوماً مميزاً، سأودع مرحلة أخرى من حياتي، وداعاً لباريس سان جيرمان، لا أعرف عدد الأماكن الّتي يمكنك أن تشعر بها كأنك في منزلك، لكن بلا شك، نادي باريس ومعجبيه و (مدينة) باريس كانوا من بين هذه الأماكن بالنسبة لي".

وأضاف سيرخيو راموس: "شكراً لكم على عامين مميزين تمكنت فيهما من اللعب في كل بطولة وتقديم كلّ ما لدي، سأواجه تحديات جديدة، سأرتدي ألواناً أخرى، ولكن أولاً وللمرة الأخيرة هيا باريس".

من جانبه، شكر النادي الباريسي المدافع الإسباني، إذ قال: "باريس سان جيرمان يحيي بحرارة سيرخيو راموس الذي يستعد لمغادرة العاصمة الفرنسية بعد موسمين دافع فيهما عن ألوان النادي".

كما قال ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، لموقع النادي الرسمي: "نريد أن نعرب عن امتناننا الشديد لسيرخيو راموس للعامين اللذين قضاهما معنا، إن القيادة وروح الفريق واحترافية سيرخيو المرتبطة بتجربته في أعلى مستوى، تجعله أسطورة كرة قدم حقيقية، وكان شرف كبير أنّه لعب في باريس، الجميع في النادي يتمنى له الأفضل".

مثّل راموس (37 عاماً) النادي الباريسي في 57 مباراة، بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 5 أهداف وحقق 3 ألقاب، وهي: الدوري الفرنسي (مرتان) وكأس السوبر الفرنسي.