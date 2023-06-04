كيف رد رئيس نادي النصر السعودي على أمنية طفل باستقطاب ليونيل ميسي؟

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نشر الأحد ، 04 يونيو / حزيران 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مغرّدون على منصة تويتر فيديو لمسلّي آل معمر، رئيس مجلس إدارة نادي النصر السعودي، يجيب فيه على أمنية طفل بشأن التعاقد مع ليونيل ميسي.

قال الطفل: "ودنا ميسي..تقدر تجيبه؟"، ليرد عليه رئيس مجلس إدارة فريق "العالمي" قائلاً: "عندك رونالدو".

وتابع الطفل: "والله رونالدو الوقت هذا شوي فاشل"، قبل أن يعترض مسلّي آل معمر على قول ذلك.

وكان رئيس فريق "العالمي" قد نجح في ضمّ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف النادي السعودي، في صفقة مالية ضخمة قد تكون الأكبر في تاريخ لعبة كرة القدم.

فيما انتهى عقد النجم الأرجنتيني والفائز بلقب كأس العالم 2022 مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وسط تقارير صحفية تربطه بالمجيء إلى الدوري السعودي.