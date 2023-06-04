تقارير: نادي اتحاد جدة السعودي يتفق مع كريم بنزيما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت تقارير صحفية إن اتحاد جدة السعودي على أعتاب ضمّ كريم بنزيما إلى صفوف الفريق، بعد رحيل المهاجم الفرنسي عن ريال مدريد الإسباني.

وذكرت قناة الإخبارية السعودية أن فريق "النمور" توصل إلى اتفاق يقضي بانضمام بنزيما للنادي الفائز بلقب مسابقة دوري "روشن"، بعقدٍ يمتد لموسمين.

وأوضحت قناة الإخبارية أن رئيس نادي اتحاد جدة، أنمار الحائلي، ونائبه أحمد كعكي توجها في وقت سابق للعاصمة الإسبانية مدريد، من أجل إتمام انتقال كريم بنزيما للنادي في صفقة قياسية.

من جانبه، أكد فابريزيو رومانو، الصحفي المختص في سوق الانتقالات، أن فريق "النمور" في صدد الإعلان عن التوقيع الرسمي مع المهاجم الفرنسي، الأسبوع المقبل، مع احتمالية الإعلان عن ذلك الأربعاء القادم، في حال سار كلّ شيء على ما يرام.

وكان نادي ريال مدريد قد كشف عن رحيل هدّافه بعد أن قضى 14 عاماً مع الفريق، على أن يتم توديعه في 6 يونيو/ حزيران الجاري.