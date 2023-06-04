هدف أخير وخروج "مؤثر" وسط تصفيق حار.. ريال مدريد يودع كريم بنزيما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نجح اللاعب كريم بنزيما في تسجيل هدف فريقه الوحيد أمام نادي أتلتيك بيلباو، في آخر مباراة له مع نادي ريال مدريد الإسباني، إذ تقرر رحيله مع نهاية موسم 2023/2022.

سجّل المهاجم الفرنسي هدف فريق "الميرنغي" من علامة الجزاء عند الدقيقة 72، ليقود النادي إلى تحقيق نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله في ختام منافسات مسابقة (لا ليغا) هذا الموسم.

وتمّ استبدال بنزيما (35 عامًا) في الدقيقة 74، وسط تصفيق حار من الحضور، إذ يُعد هذا الظهور الأخير للاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية على أرض ملعب "سانتياغو برنابيو".

وأنهى كريم بنزيما الدوري الإسباني في المركز الثاني على سلم ترتيب الهدّافين برصيد 19 هدفاً، خلف مهاجم نادي برشلونة، روبرت ليفاندوفسكي.

ولم يُحسم مستقبل المهاجم الفرنسي بشكل رسمي حتّى الآن، لكن تقارير صحفية ذكرت أن اللاعب في طريقه للتوقيع مع نادي اتحاد جدة السعودي.