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نشر الأحد ، 04 يونيو / حزيران 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تضامن لاعبو نادي باريس سان جيرمان مع حارس مرمى الفريق، سيرجيو ريكو، بعد دخوله المستشفى، عقب اصطدامه بعربة بغل وحصان هارب، الأسبوع الماضي، وفقا لعائلته.

في مباراة الفريق الأخيرة أمام نظيره كليرمونت، حرص أفراد النادي الباريسي على دعم ومساندة زميلهم على أعقاب خضوعه للعلاج في مستشفى "فيرجن ديل روسيو" في إشبيلية الإسبانية.

وارتدى اللاعبون قمصان تحمل اسم وصور الحارس سيرجيو ريكو، كما رفعت جماهير النادي يافطات باسمه ورددوا شعارات خاصة به.

وحمل اللاعب كيليان مبابي قميص الحارس البالغ من العمر 29 عاماً عند احتفاله بهدفه في شباك نادي كليرمونت.

وكان نادي باريس سان جيرمان قد فاز بلقب مسابقة الدوري الفرنسي، للمرة الثانية على التوالي، لكنه اختتم موسمه بالخسارة من ضيفه كليرمونت بثلاثة أهداف لاثنين، مساء السبت.