دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يحسم مواجهة الذهاب وسط إشادات بحسين الشحات

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نشر الأحد ، 04 يونيو / حزيران 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي الأهلي المصري على منافسه الوداد المغربي بهدفين لواحد، في مواجهة أقيمت على أرض استاد القاهرة الدولي، الأحد، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2023/2022.

وأحرز هدفي "المارد الأحمر" كلّ من بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم "كهربا" في الدقيقتين 45+ و59، من صناعة زميلهما حسين الشحات، فيما سجّل سيف الدين بوهرة هدف النادي المغربي الوحيد عند الدقيقة 86.

وحسم النادي المصري مواجهة الذهاب في المشهد الختامي من مسابقة (تشامبيونزليغ) الإفريقي، على أرضه وبحضور عشرات الآلاف من جماهيره.

وأشاد مغرّدون على منصة تويتر بمستوى اللاعب حسين الشحات، إذ قدّم أداءً عالياً تخلله 2 أسيست.

ويتجدد لقاء الفريقين في إياب نهائي المسابقة الإفريقية في 11 يونيو/ حزيران الجاري على الأراضي المغربية.

ويعتبر نادي الأهلي الأكثر فوزاً بلقب دوري أبطال إفريقيا بواقع 10 مرات، بينما حقق نظيره الوداد اللقب 3 مرات.