تركي آل الشيخ يعلّق على ضمان ألميريا البقاء في الدوري الإسباني الممتاز

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ، على ضمان فريقه البقاء في الدوري الإسباني بدرجته الأولى.

وضمن نادي ألميريا البقاء في دوري الأضواء بعد أن اقتنص تعادلاً مثيراً مع نظيره إسبانيول بنتيجة 3/3، في ختام منافسات (لا ليغا)، ليحتل الفريق المركز السابع عشر على سلم ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة.

فيما تأكد هبوط كلّ من بلد الوليد وإسبانيول وإلتشي إلى مصاف الدرجة الثانية، وتوديعهم للدرجة الأولى.

وغرّد تركي آل الشيخ عبر حسابه على منصة تويتر بعد تأكد استمرار فريقه بين الكبار، قائلاً: "الحمدالله يارب"، كما أعاد نشر لقطات مصورة تظهر فرحة أفراد النادي.

وكان نادي ألميريا قد صعد للدوري الإسباني بدرجته الأولى، موسم 2023/2022، تحت قيادة رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، وذلك بعد غياب دام 7 أعوام.

واستحوذ تركي آل الشيخ على نادي ألميريا في أواخر عام 2019.