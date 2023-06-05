أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعلن النجم السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، اعتزاله كرة القدم، منهيا بذلك مسيرة مذهلة عند سن الـ41 عاما، الأحد.

وجاء إعلان المهاجم عقب فوز ميلان الإيطالي بنتيجة 3-1 على هيلاس فيرونا الأحد.

وقال زلاتان متأثرا لعشاق ميلان في ملعب "سان سيرو": "حان الوقت لأقول وداعا لكرة القدم، لكن ليس لكم".

وكان النادي قد أعلن في وقت سابق أنه سيقيم حفلًا قصيرًا لتوديع نجمه السويدي حيث كان من المقرر أن ينتهي عقده في نهاية يونيو/حزيران ولن يتم تجديده.

وقال إبراهيموفيتش: " في المرة الأولى التي وصلت فيها منحتموني السعادة، وفي المرة الثانية، منحتموني الحب"، وأردف: "لقد رحبتم بي بذراعين مفتوحتين، وجعلتموني أشعر أنني في بيتي وساكون ميلانيا ما حييت".

في مسيرته، لعب اللاعب البالغ من العمر 41 عامًا لتسعة فرق وسجل 561 هدفًا للنادي والمنتخب خلال مسيرته التي استمرت 24 عامًا، وفقًا للاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاء كرة القدم.

ويعتزل إبراهيموفيتش كأفضل هداف للسويد على الإطلاق برصيد 62 هدفًا في 121 مباراة دولية، بعد أن اعتزل كرة القدم الدولية بعد كأس الأمم الأوروبية 2016 لكنه عاد للمشاركة في تصفيات كأس العالم في عام 2021.

وقال "إبرا" في مؤتمر صحفي: "الآن أريد أن آخذ وقتي وأستمتع بما حققت"، وتابع: "ليس من الصواب اتخاذ القرارات على عجل، هناك الكثير من المشاعر في الوقت الحالي. أريد أن آخذ إجازة الصيف، وأتأمل ثم سنرى".

وبدأ المهاجم السويدي مسيرته الاحترافية مع نادي مالمو عام 1999 قبل أن ينتقل إلى أمستردام ويلعب مع أياكس بعد عامين، وقد فاز مع الفريق الهولندي بلقب الدوري مرتين ولقب الكأس عام 2002.

ولعب إبراهيموفيتش بعد ذلك مع عمالقة في أوروبا مثل يوفنتوس وإنتر ميلان وبرشلونة وميلان وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد، كما لعب في الدوري الأمريكي مع "LA Galaxy".