دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثار صحفي جدلا بسؤاله لمدرب الأهلي المصري، مارسيل كولر، بعد مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد البيضاوي المغربي، وذلك بسبب "ركاكة لغته الإنجليزية" وعدم قدرة كثيرين على فهم سؤاله.

وطرح الصحفي سؤالا على كولر تضمن خليطا من الكلمات الإنجليزية والعربية، إذ بدأ السؤال باللغة الإنجليزية ثم لجأ للعربية الدارجة عندما لم يسعفه ما لديه من مخزون كلمات إنجليزية.

وحث منظمو المؤتمر الصحفي لمدرب الأهلي، الصحفي على طرح السؤال بشكل مباشر وذلك بعد أن قضى وقتا طويلا في مقدمته التي لم تكن مفهومة بشكل واضح للجميع.

ومن جانبه، التزم مدرب الأهلي الصمت حتى أنهى الصحفي سؤاله ثم أجاب بشكل عام على مباراة الإياب التي ستقام في الدار البيضاء في المغرب الأسبوع المقبل.

وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت في العاصمة المصرية القاهرة.

وأعرب كولر عن امتعاضه من قرارات حكم المباراة في المؤتمر الصحفي نفسه، مشيرا إلى أن فريقه كان يستحق ركلة جزاء في المباراة.

ويما يلي أبرز التغريدات: