بعد أنباء عن ارتباطه باتحاد جدة.. نظرة على مسيرة "الحكومة" كريم بنزيما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يُعد كريم بنزيما أحد أبرز اللاعبين على مر تاريخ لعبة كرة القدم، حتّى بَاتَ من أساطير نادي ريال مدريد الإسباني، بعد أن قضى سنوات عدّة مع فريق "الميرنغي" تخللها عدد كبير من الإنجازات الفردية والجماعية.

حياته الشخصية

ولد بنزيما في 19 ديسمبر/ كانون الأول عام 1987، في مدينة ليون الفرنسية، يمتلك الجنسية الفرنسية وينحدر من أصول جزائرية.

يُعرف كريم باعتناقه الإسلام، ويُحيي عادة الشعائر الدينية في بشهر رمضان.

بداية مسيرته الكروية

بدأ ممارسة لعبة كرة القدم مع صغار نادي برون تيرايلون عام 1995، ثمّ انضمّ لأكاديمية نادي ليون، قبل أن يتم ترفيعه للفريق الأول عام 2004.

لعب مع نادي ليون 148 مباراة، سجّل خلالها 66 هدفاً وقدم 27 تمريرة حاسمة، وحقق رفقة الفريق لقب الدوري الفرنسي في أكثر من مناسبة، كما نال جائزة أفضل لاعب في المسابقة.



ريال مدريد

بعد سطوعه في بلاده، قرر النادي الإسباني ضمّ بنزيما إلى صفوفه، في يوليو/ تمّوز 2009، وقد نجح في تدوين اسمه بسجلات النادي التاريخية.

شارك مع الريال في 648 مباراة، أحرز خلالها 354 هدفاً وصنع 165 آخرين.

يحتل المركز الثاني على سلم ترتيب هدّافي النادي تاريخياً، خلف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

حقق مع الفريق 25 لقباً، وهو رقم قياسي في النادي، أبرزها: دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، والدوري الإسباني وكأس الملك.

وحصد جائزة هدّاف (لا ليغا) وهدّاف (تشامبيونزليغ) في موسم 2022/2021.

منتخب فرنسا

غاب بنزيما عن تشكيل منتخب بلاده لفترة زمنية بسبب اتهامه بابتزاز زميله في المنتخب، ماثيو فالبوينا، لكن على الرغم من ذلك لديه سجل تهديفي جيد على الصعيد الدولي.

وظهر مع منتخب "الديوك" للمرة الأولى في مارس/ آذار 2007، ليحزر 37 هدفاً في 97 مباراة خلال مسيرته الدولية.

جائزة الكرة الذهبية

في عام 2022 وبعد موسم استثنائي، حقق كريم بنزيما الجائزة الأبرز حول العالم، بحصوله على جائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول"، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.

كما تحصل على جائزة أفضل لاعب في أوروبا لموسم 2022/2021، المقدمة من "يويفا".

مستقبله

أصبح المهاجم الفرنسي لاعباً حراً هذا الصيف، بعد تأكيد رحيله عن نادي ريال مدريد، وذكرت قناة الإخبارية السعودية أن نادي اتحاد جدة قد اتفق مع اللاعب على ضمّه لصفوف الفريق، لمدة موسمين.