دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف خورخي هوراشيو ميسي، والد ليونيل ميسي ووكيل أعماله، عن رغبة ابنه في العودة إلى نادي برشلونة الإسباني، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

والتقى والد النجم الأرجنتيني مع رئيس مجلس إدارة الفريق الكتالوني، خوان لابورتا، الإثنين، لمناقشة إمكانية عودة اللاعب الفائز بلقب كأس العالم 2022 إلى النادي، هذا الصيف.

وعندما سُئل وكيل أعمال ميسي عن مستقبل موكله، أجاب الصحفيين: "ليونيل يريد العودة إلى برشلونة، وأريد أن أراه مرة أخرى (مع النادي)"، وفقاً لموقع "Bleacher Report".



ويعتبر نجم منتخب "التانغو" أحد أساطير الفريق الكتالوني، إذ قضى سنوات عدّة مع النادي، تخللها عدد كبير من الإنجازات الفردية والجماعية، قبل أن يغادر أسوار الفريق إلى باريس سان جيرمان الفرنسي عام 2021.

وأنهى ميسي (35 عامًا) عقده مع النادي الباريسي في ختام منافسات موسم 2023/2022، وسط تقارير صحفية تربطه بالعودة إلى إسبانيا وأخرى بنادي الهلال السعودي.