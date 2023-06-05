بكلمات "مؤثرة".. ميدو يوجه رسالة لإبراهيموفيتش بعد اعتزاله كرة القدم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وجّه أحمد حسام ميدو، لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، رسالة للنجم السويدي وزميله السابق في نادي أياكس الهولندي، زلاتان إبراهيموفيتش، بعد اعتزال الأخير لعبة كرة القدم، الأحد.

ونشر لاعب منتخب الفراعنة السابق صورة سابقة تجمعه مع إبراهيموفيتش، قائلاً: "تهانينا زلاتان إبراهيموفيتش على مسيرة مهنية رائعة، لقد قمت بواجبك تجاه منتخب بلادك، عائلتك، لكنك الأكثر فخراً بنفسك"، حسب تغريدة له عبر تويتر.

وتابع ميدو: "حظًا سعيدًا في فصلك التالي، ستفعل شيئًا رائعًا في أي شيء ستقرر القيام به، لقد كان شرفًا أن نلعب معًا جنباً إلى جنب، لقد تعلمت الكثير من الأشياء منك داخل الملعب وخارجه، بارك الله فيك وفي عائلتك".

وكان أحمد حسام ميدو قد لعب بجوار النجم السويدي مع النادي الهولندي بين عامي 2001 و2003، حققا خلال هذه الفترة عددًا من البطولات.

وعلّق زلاتان إبراهيموفيتش حذائه في ختام مباريات نادي إسي ميلان الإيطالي هذا الموسم، منهياً بذلك مسيرة مذهلة عند سن الـ41 عامًا.

في مسيرته، لعب إبراهيموفيتش لتسعة فرق وسجّل 561 هدفًا للنادي والمنتخب خلال مسيرته التي استمرت 24 عامًا، وفقًا للاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاء كرة القدم.