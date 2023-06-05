دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثارت إطلالة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بملابس رياضية على هامش بطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان غاروس)، حالة من التفاعل عبر منصة تويتر.

وتناقلت حسابات قطرية صورًا لأمير قطر أظهرته مرتديًا ملابس رياضية بيضاء ونظارة شمسية، الأحد، في مدرجات إحدى مباريات البطولة المنعقدة في باريس في الفترة من 22 مايو/ أيار إلى 11 يونيو/ حزيران.

يهوى الشيخ تميم بن حمد لعبة التنس، وسبق أن حضر العديد من منافساتها داخل وخارج قطر.

تنظم قطر بطولات للعبة التنس سنويًا، أبرزها بطولتي قطر توتال المفتوحة للتنس (سيدات) وبطولة "إكسون موبيل" المفتوحة (رجال).