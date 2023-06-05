دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أطلق ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الإثنين، مشروع "الاستثمار والتخصيص" للأندية الرياضية في المملكة ضمن "رؤية السعودية 2030"، بهدف جعل الدوري المحلي من العشرة الأقوى في العالم ورفع قيمته التسويقية إلى 8 مليارات ريال سعودي (2 مليار دولار تقريبا).

ونقلت قناة الإخبارية السعودية أن إطلاق المشروع تم بعد "اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى"، ولفتت إلى أن من أهداف رؤية 2030 "بناء قطاع رياضي فعال من خلال تحفيز القطاع الخاص وتمكينه للمساهمة في تنمية القطاع الرياضي بما يحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية والممارسين على الأصعدة كافة".

وحدد المشروع مسارين للاستثمار وتخصيص الأندية السعودية: "الموافقة على استثمار شركات كبرى ووجهات تطوير تنموية في أندية رياضية مقابل نقل ملكية الأندية إليها" و" طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص بدءًا من الربع الأخير من عام 2023"، وفقا للإخبارية.

ويرتكز مشروع "الاستثمار والتخصيص" على 3 أهداف رئيسية: أولها "إيجاد فرص نوعية وبيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الرياضي لتحقيق اقتصادٍ رياضي مستدام ورفع مستوى الاحترافية والحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية ورفع مستوى الأندية وتطوير بنيتها التحتية"، وثانيها " نقل الأندية وتخصيصها بشكل عام إلى تحقيق قفزات نوعية بمختلف الرياضات في المملكة بحلول عام 2030 لصناعة جيل متميز رياضيًا إقليميا وعالميا وتطوير لعبة كرة القدم ومنافساتها للوصول بالدوري السعودي إلى قائمة أفضل 10 دوريات في العالم"، وثالثها " زيادة إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين من 450 مليون ريال إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنويًا، إلى جانب رفع القيمة السوقية للدوري السعودي للمحترفين من 3 مليارات إلى أكثر من 8 مليارات ريال"، وفقا للإخبارية.