دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، إن الانتقادات لن تتوقف تجاه الحكام، مستشهدًا بواقعة "غريبة" شهدتها مباراة نادي إسبانيول ونظيره ألميريا، في ختام منافسات الدوري الإسباني.

وكان لاعبو إسبانيول قد رفضوا اللعب لمدة دقيقة عند بداية المباراة، احتجاجًا على قرارات تحكيمية ألحقت الضرر بهم على حد اعتبارهم، فيما احترم لاعبو ألميريا قرار منافسهم ولم يلعبوا خلال الدقيقة الأولى.

وعقب حضور المسحل لمشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية في المملكة العربية السعودية، الاثنين، سُئل عن أخطاء الحكام المحليين وسبب اللجوء لحكام أجانب، ليجيب بالقول: "طبعا الانتقادات لا تتوقف، شفنا أمس الدوري الإسباني، فريق إسبانيول الهابط في مباراته الأخيرة قدم رسالة احتجاج تعتبر الأولى من نوعها، بالتوقف عن اللعب لدقيقة واحدة".

وتابع: "هذا في الدوري الإسباني الذي يعتبر من أكبر الدوريات حول العالم، لكن نحن مستمرون في عملنا لتطوير منظومة التحكيم، وشاهدنا حكمًا سعوديًا يدير مباريات في كأس العالم للشباب".

وأتمّ ياسر المسحل: "بدأنا بتجريب تقنية خط المرمى وكشف التسلل، وإن شاء الله يكون ذلك حاضرًا في الموسم المقبل".

ويشار إلى أن إسبانيول هبط لمصاف الدرجة الثانية وودّع مسابقة لا ليغا، فيما ضمن نادي ألميريا البقاء في دوري الأضواء.