دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نَسِيَ الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، ذكر اسم نادي أهلي جدة، خلال إعلان عملية استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على بعض أندية دوري "روشن".

وقد تم إطلاق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية في المملكة العربية السعودية، الاثنين، تضمن تحويل أندية الهلال والاتحاد والنصر وأهلي جدة إلى شركات يكون كلّ منها مملوك من صندوق الاستثمارات العامة، ومؤسسات رياضية غير ربحية لكلّ نادٍ.

ويأتي هذا المشروع ضمن "رؤية السعودية 2030"، وبهدف جعل الدوري المحلي من العشرة الأقوى في العالم، ورفع قيمته التسويقية إلى 8 مليارات ريال سعودي (2 مليار دولار تقريباً) وغيرهما من الأهداف.

وعند الكشف عن عميلة الاستحواذ، قال وزير الرياضة: "يسرني أن أعلن عن استثمار صندوق الاستثمارات العامة على 4 أندية من خلال تحويلها إلى شركات يملكها الصندوق ومؤسسة غير ربحية لكلّ نادٍ، والأندية هي: الاتحاد والهلال والنصر"، دون أن يذكر اسم نادي أهلي جدة.

وتبع ذلك توضيح من الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل حول عدم ذكره للنادي الصاعد مؤخراً لدوري الأضواء، قائلاً: "الأخوان نبهوني أني ماذكرت نادي الأهلي، وهذا من حبي لنادي الأهلي ولأنه في القلب".

وتابع: "أحب أن أوضح أن الأندية الّتي سيتم انتقالها لصندوق الاستثمارات هي الأهلي والاتحاد والنصر والهلال، فقط لتأكيد ذلك".