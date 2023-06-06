بنزيما إلى السعودية.. كريم "نمر" جديد في نادي اتحاد جدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي اتحاد جدة السعودي توقيع عقد ضم المهاجم الفرنسي الكبير وحامل جائزة الكرة الذهبية، كريم بنزيما، قادما من ريال مدريد الإسباني، الثلاثاء.

ونشر النادي تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: "البنــز اتحادي... الحظ الليلة كريم"، مع فيديو لأبرز لقطات كريم بنزيما.

وظهر في المقطع قميص يحمل الرقم 2026 في إشارة إلى أن عقد اللاعب الفرنسي سيمتد لثلاثة مواسم مع "النمور".

وأشار الصحفي الإيطالي إلى أن مجموع ما سيتقاضاه بنزيما مع الاتحاد قد يصل إلى 200 مليون يورو سنويا تتضمن عقودا تجارية، ولا يمكن لـCNN التأكد من صحة هذه المعلومات بشكل مستقل.

وكان بنزيما قد أعلن الأحد عزمه الرحيل عن صفوف الريال بعد 14 عاما قضاها لاعبا في صفوف الفريق الملكي حقق خلالها 25 لقبا ليكون بذلك أكثر لاعب حقق ألقابا مع النادي عبر التاريخ إلى جانب اللاعب البرازيلي مارسيلو.

ويحتل المهاجم الفرنسي المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين للريال بـ354 هدفا بعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتُوج بنزيما بالكرة الذهبية عام 2022 بعد أن قاد فريقه لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا ولقب الدوري الإسباني الموسم الماضي.