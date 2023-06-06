دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- شهدت مباراة نادي الزمالك ونظيره الاتحاد السكندري، على أرض استاد القاهرة الدولي، الاثنين، وضمن منافسات الدوري المصري الممتاز واقعة مثيرة للجدل.

فعند الدقيقة 23، سقط لاعب نادي الاتحاد السكندري، فوزي الحناوي، أرضاً أثناء تسلمه الكرة، ليستغل لاعب الزمالك، أحمد سيد "زيزو"، ذلك ويمرر الكرة إلى زميله سيف الدين الجزيري، ليضع الأخير الكرة في الشباك.

واعترض لاعبو نادي الاتحاد السكندري على هدف منافسهم، إذ اعتبروا أن لاعبي الزمالك تجاهلوا سقوط الحناوي ولم يخرجوا الكرة من أرض الملعب للاطمئنان عليه بعد تعرضه للإصابة.

ودخل كوادر الفريقين في مشادّة كلامية، ليشهر حكم المباراة، أمين عمر، البطاقة الحمراء بوجه مدرب نادي الاتحاد السكندري، زوران مانولوفيتش، ومدير الكرة في نادي الزمالك، عبد الواحد السيد.

وكانت المباراة قد انتهت بفوز نادي الزمالك على ضيفه الاتحاد السكندري بهدفين لواحد، ضمن منافسات الجولة الـ 30.