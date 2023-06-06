تداول فيديو يظهر لقاء رئيس نادي اتحاد جدة ونائبه مع كريم بنزيما

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهر فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي لقاء رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، أنمار الحائلي، ونائبه، أحمد الكعكي، مع كريم بنزيما، بالتزامن مع تقارير صحفية تربط المهاجم الفرنسي بفريق "النمور".

وأوضح الفيديو خروج الحائلي والكعكي وبنزيما بجانب بعض الشخصيات من أحد الأماكن على أعقاب اجتماعهم معاً.

وكانت قناة الإخبارية السعودية قد أكدت أن رئيس نادي اتحاد جدة ونائبه توجّها إلى العاصمة الإسبانية مدريد في وقت سابق، لإتمام إجراءات انضمام كريم بنزيما للنادي لمدة موسمين، في صفقة قياسية.

ورحل المهاجم الفرنسي عن صفوف نادي ريال مدريد الإسباني مؤخراً، بعد أن قضى 14 عاماً مع الفريق، حقق خلالها عدداً كبيراً من الإنجازات الفردية والجماعية.

وتقرر أن يودّع بنزيما (35 عاماً) فريق "الميرنغي"، الثلاثاء، الموافق 6 يونيو/ حزيران الجاري.