دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد نادي اتحاد جدة السعودي أن عقد اللاعب كريم بنزيما مع الفريق يمتد لثلاث سنوات حتّى عام 2026، كاشفًا أن المهاجم الفرنسي سيرتدي القميص رقم 9.

وأصدر فريق "النمور" بيانًا عبر حسابه في تويتر، الثلاثاء، أوضح من خلاله أن العقد تمّ توقيعه صباح الإثنين، بعد أن أكمل بنزيما الفحوصات الطبية في العاصمة الإسبانية مدريد.

وأعرب بنزيما عن سعادته بالانضمام للنادي الفائز بلقب دوري "روش"، قائلاً: "أنا متحمس جدًا لتجربة دوري كرة قدم جديد في بلد مختلف، وأعرف أن نادي الاتحاد يتمتع بتاريخ مذهل ومشجعين حماسيين للغاية، وطموحات كبيرة تتخطى الدوري المحلي الذي أحرزه هذا العام لتصل إلى الفوز بالبطولات القارية".

وتابع: "أنا فخور جدًا بمسيرتي الكروية في إسبانيا وفرنسا وأوروبا بشكل عام، وأشعر الآن أن الوقت قد حان لتحدٍ ومشروع جديد".

وأكمل كريم بنزيما: "دائمًا ما شعرت بحفاوة الاستقبال والترحيب من المشجعين والناس عند زيارتي للسعودية، وأتطلع للانضمام إلى زملائي الجدد في نادي الاتحاد والعمل معهم على نقل هذا النادي المذهل وكرة القدم في السعودية إلى مستويات وآفاق جديدة".

وأتمّ بنزيما: "لدي معرفة كبيرة بمدى قوة الدوري والتنافس المحتدم فيه ومستوى الفرق واللاعبين، خصوصاً مع قدوم النجوم مثل صديقي كريستيانو رونالدو".

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد جدة، أنمار الحائلي: "نحن متحمسون لرؤيته في القميص رقم 9 للنمور، سعيدون بتعاقدنا مع أحد أبرز نجوم كرة القدم في التاريخ".



وواصل الحائلي: "فخورون بهذه الخطوة التاريخية في مسيرة نادينا العريق وجمهوره الوفي، وسيمثلنا بنزيما في بداية الموسم المقبل، حيث نواجه تحدياً قوياً للدفاع عن لقبنا في الدوري والمنافسة في البطولة الآسيوية وكذلك المشاركة عالمياً في كأس العالم للأندية".