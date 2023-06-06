(CNN)-- أصدرت رابطة لاعبي الغولف المحترفين (PGA Tour) إعلانًا مفاجئًا، الثلاثاء، قائلة إن الشراكة الجديدة بين ليف غولف (LIV) و"دي بي وورلد تور - DP World Tour"، ستؤدي إلى "توحيد لعبة الغولف".

وقال بيان للرابطة: "وقع الطرفان اتفاقية تجمع بين حقوق صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) التجارية والحقوق المتعلقة بالغولف (بما في ذلك ليف غولف LIV Golf) والأعمال التجارية وحقوق جولة رابطة لاعبي الغولف المحترفين ودي بي ورلد تور في كيان جديد ربحي مملوك جماعيًا".

تم إطلاق سلسلة ليف غولف، المدعومة من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، رسميًا في يونيو/ حزيران 2022، مع منع اللاعبين المشاركين لاحقًا من المنافسة في أحداث جولة لرابطة لاعبي الغولف المحترفين.

ومنذ ذلك الحين، انخرطت الجولتان المتنافستان في سلسلة من النزاعات القانونية، مع إنهاء جميع الدعاوى القضائية المعلقة بشكل متبادل بموجب الاتفاقية الجديدة. قال مفوض رابطة محترفي الغولف، جاي موناهان: "بعد عامين من الاضطراب والتشتت، هذا يوم تاريخي للعبة التي نعرفها ونحبها جميعًا".

وقال مفوض رابطة لاعبي الغولف المحترفين: "تدرك هذه الشراكة التحويلية القوة التي لا تُحصى لتاريخ PGA TOUR وإرثها ونموذجها المؤيد للمنافسة وتجمع معها جولة موانئ دبي العالمية وليف غولف... لإنشاء منظمة ستفيد لاعبي الغولف التجاريين والخيريين الشركاء والمشجعين".

وأضاف: "للمضي قدمًا، يمكن للجماهير أن تكون واثقة من أننا، بشكل جماعي، نفي بالوعد الذي قطعناه دائمًا - لتعزيز المنافسة بين الأفضل في لعبة الجولف الاحترافية وأننا ملتزمون بتأمين وقيادة مستقبل اللعبة".

وتابع موناهان: "يسعدنا المضي قدمًا، بما يتماشى مع تجربة الاستثمار ذات المستوى العالمي لدى ليف غولف وصندوق الاستثمارات السعودي، وأنا أحيي محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان على رؤيته ونهجه التعاوني والتفكير المستقبلي الذي لا يمثل مجرد حل للخلاف في لعبتنا، ولكن أيضًا التزامًا بالارتقاء بها إلى آفاق جديدة. هذا سوف يولد حقبة جديدة في لعبة الجولف العالمية، نحو الأفضل".