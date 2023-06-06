دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أظهرت لقطات مصورة عناق أندريس إنييستا، لاعب نادي فيسيل كوبي الياباني، لزميله السابق ومدرب نادي برشلونة الإسباني، تشافي هيرنانديز، على أعقاب مباراة ودّية جمعت الفريقين في اليابان، الثلاثاء.

وأوضحت اللقطات عناق حار بين إنييستا وتشافي في ممر دخول استاد اليابان الوطني، وقبل انطلاق صافرة البداية.

وأعادت هذه اللقطات ذكريات "الجيل الذهبي" في الفريق الكتالوني، مما أثار تفاعلاً، بينما علق حساب نادي برشلونة على منصة تويتر: "الصمت في حرم الجمال جمال".

وسبق أن لعب الإسباني إنييستا بجوار مواطنه تشافي لسنوات عدّة مع الفريق الكتالوني ومنتخب بلادهما، حققا خلالها عددًا كبيرًا من البطولات، وشكّلا معًا ثنائية في خط الوسط على أرض الميدان، تُعد من الأفضل على مر تاريخ لعبة كرة القدم.