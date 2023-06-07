دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رحب السفير الفرنسي لدى المملكة العربية السعودية، لودوفيك بوي، باللاعب كريم بنزيما، بعد انضمامه لصفوف نادي اتحاد جدة، بعقدٍ يمتد لثلاث سنوات وحتّى عام 2026.

وحرص السفير الفرنسي على الترحيب بمواطنه بنزيما باللغة العربية، إذ قال عبر حسابه على منصة تويتر: "أهلا وسهلا بك يا كريم بنزيما في المملكة العربية السعودية"، وأرفق تغريدته بصورة لكريم وهو يحمل قميص فريق "النمور".

وتقرر أن يرتدي اللاعب البالغ من العمر 35 عاماً القميص رقم 9 مع نادي اتحاد جدة، على أن يمثّل الفريق في بداية منافسات الموسم المقبل 2024/2023.

ويُعد بنزيما من أبرز اللاعبين حول العالم، وأحد أساطير نادي ريال مدريد الإسباني، إذ قضى مع الأخير 14 عامًا، تخللها تحقيق 25 لقباً والظهور في 648 مباراة، سجّل خلالها اللاعب 354 هدفاً وصنع 165 آخرين.

فيما ظهر مع منتخب فرنسا للمرة الأولى في مارس/ آذار 2007، ليحزر 37 هدفاً في 97 مباراة في مسيرته الدولية.