دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية إن نادي اتحاد جدة أتمّ إجراءات ضمّ اللاعب نغولو كانتي إلى صفوف الفريق، في صفقة قياسية، قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي.

وذكرت قناة "الإخبارية" أن مدة التعاقد مع متوسط الميدان الفرنسي ستكون لموسمين مع خيار التجديد لموسم ثالث إضافي.

وكان فابريزيو رومانو، الصحفي المختص في سوق الانتقالات، قد كشف أن إدارة فريق "النمور" اجتمعت مع كانتي في لندن مؤخرًا، لضمّ اللاعب بعقدٍ يمتد حتّى يونيو/ حزيران 2025.

وانتهى عقد نغولو كانتي (32 عامًا) مع تشيلسي في ختام منافسات موسم 2023/2022، مما يتيح له فرصة الانتقال إلى فريق آخر.

عانى متوسط الميدان الفرنسي من الإصابات هذا الموسم، وأجبرته على الغياب عن المستطيل الأخضر لأشهر، إلا أنه يعد من أبرز اللاعبين في مركز خط الوسط، وسبق أن ساهم في تحقيق منتخب فرنسا للقب كأس العالم 2018 في روسيا.