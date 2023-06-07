دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- غادر اللاعب كريم بنزيما العاصمة الإسبانية مدريد، الأربعاء، وتوجّه نحو الأراضي السعودية، للالتحاق بنادي اتحاد جدة، المنضم إليه حديثاً بعقد لمدة 3 سنوات وحتى عام 2026.

ونشر المهاجم الفرنسي عبر خاصية "ستوري" على منصة إنستغرام صورة أظهرت وجوده في الطائرة، وعلّق قائلاً: "هيا بنا إلى نادي الاتحاد".

فيما غرّد حساب فريق "النمور" على منصة تويتر: "نجمنا الجديد كريم بنزيما في طريقه إلى جدة. مستعدين يا أبطال الدوري الاستثنائي العالمي؟".

وكانت تقارير صحفية سعودية قد ذكرت أن نادي اتحاد جدة سيقيم حفل استقبال للاعبه الجديد، الخميس، في ملعب الجوهرة المشعة، معقل الفريق.

وتقرر أن يرتدي بنزيما (35 عاماً) القميص رقم 9، على أن يمثّل الفريق في بداية منافسات موسم 2024/2023.

يعتبر كريم بنزيما من أبرز اللاعبين حول العالم، وقد مثّل ناديي ليون الفرنسي وريال مدريد الإسباني ومنتخب بلاده لسنوات عدّة، حقق خلالها عدداً كبيراً من الإنجازات على الصعيد الفردي والجماعي.