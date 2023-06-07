دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا شك أن صفقة انتقال اللاعب كريم بنزيما إلى نادي اتحاد جدة تُعد واحدة من أكبر الانتقالات شهرةً وتأثيراً في تاريخ الفريق وكرة القدم السعودية، وستعزز من مكانة مسابقة دوري "روشن" حول العالم، كما هو الحال مع كريستيانو رونالدو وغيره من اللاعبين.

في الوقت ذاته، سيكون المهاجم الفرنسي أمام تحدٍ صعب، إذ سيطمح لتصدر المشهد في البطولات المحلية والخارجية، بوجود النجم البرتغالي ونجوم آخرين مرجح مجيئهم للمملكة العربية السعودية، هذا الصيف.

سبق لبنزيما وأن كسب جميع التحديات، بدايةً مع نادي ليون الفرنسي بين عامي 2004 و2009، ثمّ نادي ريال مدريد الإسباني خلال 14 عاماً، ومنتخب فرنسا على الصعيد الدولي.

وحقق كريم بنزيما أبرز البطولات خلال مسيرته الكروية، منها: دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي والدوري الإسباني، كما ظفر بجائزة الكرة الذهبية عام 2022.

وبالنظر إلى زميل بنزيما السابق في فريق "الميرنغي"، رونالدو، فإن الأخير أخفق في تحقيق أيّ بطولة مع نادي النصر، هذا الموسم، لكنّه ساهم في تسجيل 16 هدفاً ضمن منافسات الدوري السعودي، منذ انضمامه للفريق في يناير/كانون الثاني الماضي.

وتختلف التوقعات حول مدى نجاح المهاجم الفرنسي (35 عاماً) مع فريق "النمور" خلال 3 سنوات سيلعبها مع النادي الفائز بلقب مسابقة دوري "روشن"، فما رأيك؟