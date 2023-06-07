دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، رئيس نادي الهلال السابق، على عدم امتلاكه معلومة مؤكدة حول احتمالية انضمام ليونيل ميسي لفريق "الأزرق الهلالي"، هذا الصيف.

وردّ الأمير عبد الرحمن بن مساعد على أسئلة متابعيه على منصة تويتر، إذ قال: "لا أدري لماذا يتوقع بعض الأحبة أن لدي إجابة عن توقيع ميسي ( المتداول ) للهلال ،اغلب المنشن في ردود تغريداتي مؤخرًا عن هذا.. لا أعلم ولا أظن أن أحدًا يعلم غير المختصين بالأمر من المسؤولين عن التعاقدات للأندية..".

وتابع بالقول: "بالنسبة لي كمشجع هلالي ان حضر ميسي فهو مكسب كبير بكل المقاييس وان لم يحضر فسيأتي للهلال أكثر من لاعب يصنعون الفارق الكبير وفق الدعم الهائل من الدولة حفظها الله ورؤية سيدي ولي العهد الشاملة للرياضة التي أعلنت مؤخراً".

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن نادي الهلال قدّم عرضاً كبيراً للنجم الأرجنتيني، للتعاقد معه خلال سوق الانتقالات الصيفية، كما ارتبط اسم اللاعب الفائز بكأس العالم 2022 بالعودة لنادي برشلونة الإسباني والانتقال لنادي إنتر ميامي الأمريكي.