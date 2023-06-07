دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – فجرت أخبار انتقال اللاعب الفرنسي كريم بنزيما إلى نادي اتحاد جدة الثلاثاء، مفاجأة كبرى في سوق الانتقالات الصيفية الحالي مثلما حدث تقريبا مع انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي مطلع العام الجاري، وبينما يشعر البعض بالصدمة من اختيار بعض النجوم دولة خليجية لخوض تجربة الاحتراف فيها، نستعرض فيما يلي أبرز النجوم الذين سبقوا أن مثلوا أندية بدول مجلس التعاون الخليجي.

باتيستوتا

لعب النجم الأرجنتيني والذي كان الهداف التاريخي لمنتخب بلاده بـ56 هدفا قبل أن يكسر ليونيل ميسي رقمه، في نادي العربي القطري بين عامي 2003 و2005، بعد انتقاله إلى صفوفه بصفقة انتقال حر قادما من نادي روما الذي كان قد أعاره إلى إنتر ميلان.

Credit: KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images

ويُعد غابرييل عمر باتيستوتا أحد أفضل المهاجمين في تاريخ الأرجنتين وأحد أبرز من شغلوا مركز المهاجم الصريح في تاريخ الدوري الإيطالي وقد حقق لقب الكالتشيو مع روما عام 2001 إلى جانب لقب الكأس وكأس السوبر مع فيورنتينا.

تشافي

يُعتبر تشافي هيرنانديز أحد أفضل لاعبي الوسط في تاريخ كرة القدم من وجهة نظر كثيرين، كما أنه من أكثر اللاعبين تحقيقا للألقاب ومشاركة في دوري أبطال أوروبا الذي حقق لقبه 4 مرات إلى جانب فوزه بلقب الدوري الإسباني 8 مرات مع برشلونة وتحقيقه لقب كأس العالم وكأس أمم أوروبا مرتين مع المنتخب الإسباني.

Credit: KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images

واختار تشافي الانضمام إلى صفوف نادي السد القطري عام 2015 قادما من ناديه الأم، برشلونة، بعقد يمتد لثلاثة مواسم قبل أن يعلن اعتزاله عام 2019 ويتحول إلى مدرب لنادي السد قبل انتقاله لتدريب برشلونة.

جورج ويا

عندما يدور الحديث حول تاريخ كرة القدم في القارة الأفريقية، لا يمكن تجاهل المهاجم الليبيري جورج ويا، وذلك لأنه اللاعب الأفريقي الوحيد حتى الآن الذي توج بجائزة الكرة الذهبية كما أنه حقق لقب الدوري الإيطالي مرتين مع ميلان.

Credit: Allsport/ALLSPORT

ولعب الأسطورة الليبيرية، الذي تحول لاحقا لرئيس لبلاده، في صفوف نادي الجزيرة الإماراتي بين عامي 2001 و2003 وترك بصمته في الدوري الإماراتي للمحترفين مع "فخر أبوظبي".

راؤول

لا ينسى عشاق ريال مدريد مهاجمهم التاريخي راؤول غونزاليس، صاحب الرقم القياسي بعدد المباريات التي لعبها مع الفريق الملكي، وبطل دوري أبطال أوروبا 3 مرات والدوري الإسباني 6 مرات.

Credit: KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images

وانتقل راؤول إلى صفوف السد القطري عام 2012 وبقي مع الفريق القطري موسمين حقق خلالهما لقب الدوري المحلي وكاس أمير قطر.

نجوم آخرون

ولأن المجال لا يتسع لذكر جميع النجوم الذين خاضوا تجارب احترافية في أندية خليجية، فيكفي القول إن الأندية الخليجية كانت جاذبة للنجوم العالميين بشكل كبير على مدار العقدين الماضيين، ولكنها تعيش حاليا أفضل فتراتها الكروية بعد استقطاب نجوم بحجم رونالدو وبنزيما.