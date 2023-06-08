"لأنني مسلم" و"مكة قريبة".. بنزيما يتحدث عن أسباب انتقاله إلى السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد النجم الفرنسي كريم بنزيما أن أحد أسباب انتقاله إلى السعودية ترجع إلى أنه يعتنق الديانة الإسلامية وأن المملكة دولة مسلمة، وأشار إلى أنه يرغب بتحدث اللغة العربية بطلاقة معتبرا أن هذا أمر مهم بالنسبة له.

وقال بنزيما في مقابلة نشرها الحساب الرسمي لنادي اتحاد جدة على تويتر: "لماذا الاتحاد؟ لأنه أحد أفضل الأندية في السعودية ويمتلك النادي قاعدة جماهيرية شغوفة ولديه العديد من الألقاب... ولماذا السعودية؟ لأنني مسلم وهي دولة مسلمة ولطالما أردت أن أعيش هنا".

وتابع اللاعب الفرنسي عن وجود رونالدو في المملكة: "كريستيانو رونالدو متواجد هنا في السعودية وهو صديقي... ومن الرائع رؤيته هنا في السعودية وهو ما يُمثل توجه السعودية وتقدم مستواها وهذا أمر مهم على الصعيد الدولي".

وأردف المهاجم السابق لريال مدريد، وأكثر من حقق ألقابا معه، قائلا: "الأمر مختلف عن أوروبا، قمت بزيارة السعودية في السابق وشعوري رائع تجاه ذلك الأمر، والأهم أنها دولة مسلمة ومحبوبة وجميلة"، وأضاف: "من المهم بالنسبة لي أن أكون في دولة مسلمة أشعر فيها بحب الناس لي وتمنحني الفرصة لخوض تجربة جديدة".

وتابع بنزيما قائلا: "أرغب بتحدث اللغة العربية بطلاقة فهي مهمة جدا بالنسبة لي، وهناك الكثير من الأشياء، لقد زرت السعودية من قبل، مكة قريبة جدا وكشخص مؤمن هذا أمر مهم بالنسبة لي، وهذا هو المكان الذي سأشعر فيه بأفضل حالاتي".

وأضاف اللاعب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية قائلا: "عندما تحدثت إلى عائلتي حول الانتقال إلى السعودية كانوا جميعا سعداء للغاية لذا فهم سينتقلون معي جميعا إلى هنا وهذا أمر مهم بالنسبة لي، وأعلم أن السعودية هي المكان الأنسب بالنسبة لنا".