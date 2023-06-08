دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب الاتحاد المصري لكرة القدم، الأربعاء، عن "انزعاجه الشديد" من البيان المفاجئ الصادر عن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو)، الذي نصح بـ"عدم التعاقد مع الأندية المصرية، بسبب وجود مشكلات تتعلق بعدم دفع الرواتب والسلوك التعسفي، مثل مصادرة جوازات السفر والتزوير والابتزاز".

وقال الاتحاد المصري، في بيان نشره عبر صفحته بفيسبوك، إن بيان (فيفبرو) "يحتوى على الكثير من المعلومات غير الصحيحة و التي إن ثبت وقوعها فهى حالات فردية لا تنسحب على جميع أندية مصر".

وأضاف الاتحاد أنه "يوضح عددا من النقاط المهمة، بعد التنسيق مع رابطة الأندية المصرية المحترفة، أولا: طبقا للـ FIFA TMS فإن عدد الأندية المصرية التى تمتلك حسابا هى 113 نادى والتى تمثل الأقسام الأول و الثانى بالكامل بالإضافة إلى أكثر من نصف أندية القسم الثالث، و لذلك لا يوجد حاجة للتحايل على عملية استقدام البطاقات الدولية".

وتابع: "ثانيا: الاتحاد المصرى لديه حوالى 268 لاعبا أجنبيا فى مختلف الدرجات لم يصل إلينا سوى شكوتين بحجب جوازات السفر على مدار الأربع أعوام الماضية وكانت بحجة إنهاء إجراءات إقامة اللاعبين و تم إعادة جوازات السفر فورا بعد تدخل الاتحاد".

وأردف: "ثالثا: لدى الاتحاد المصرى عقودا موحدة تم اعتمادها من الفيفا ومن هيئتكم ونعمل بها منذ 2020، رابعا: كون بعض اللاعبين يوقعون عقودا دون تحديد القيمة أو المدة أو العملة فهى تقع على عاتق اللاعب ووكيله الذى يجب أن يبحث و يوجه إلى مصلحة اللاعب" .

وشدد الاتحاد المصرى على أنه "لا يعتمد سوى العقود المكتملة البيانات كما يقوم بتوعية اللاعبين لعدم الوقوع في مثل تلك الاخطاء".

وأكمل الاتحاد: "خامسا: الاتحاد المصرى لديه جميع إجراءات التقاضى التى تمنح كل طرف حقه طبقا للائحة الاتحاد والمعتمدة من الفيفا فى 2022".

وأكد الاتحاد المصرى أنه "يرفض بشدة و يحتج بقوة على البيان الصادر من هيئتكم بتاريخ اليوم خاصة أن جمعية اللاعبين المصريين وهى المتواجدة والمتابعة للأحداث في مصر لم توجه للاتحاد اى ملاحظة فيما جاء في بيانكم"، حسب البيان.

كان (فيفبرو) أصدر بيانا حذر من خلاله اللاعبين بعدم التوقيع مع الأندية المصرية، وكشف عن عدد من النصائح لمن يرغب في الانضمام لها، وقال: "لا تسلم جواز سفرك لمسؤول النادي، إذا أخبرك النادي أنه بحاجة إلى جواز سفرك للحصول على تصريح إقامة أو عمل، فقم بدلاً من ذلك بتزويده بصورة من جواز سفرك أو الإصرار على أنك ستحضر هذه الإجراءات".

وأوضح: "تعاملنا مع العديد من الأمور التي كانت إعادة جواز السفر فيها مشروطة بتوقيع اللاعب على اتفاقية الإنهاء"، وتابع: "لا توقع عقدًا فارغا، بغض النظر عما يخبرك به النادي، كان هناك العديد من الحالات التي يوقع فيها النادي واللاعب عقدا واحدا يحتوي على جميع التفاصيل، بعد ذلك، يُطلب من اللاعب التوقيع على عدد من العقود الفارغة مع النادي، واعدًا بأن يتم ملؤها لاحقا بنفس الطريقة وإيداعها في الاتحاد، ليس من غير المألوف أن يتم ملء هذه العقود بعد ذلك بمبالغ مختلفة وتواريخ مختلفة ومدة مختلفة".

وأكمل الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين: "قبل توقيع العقد، تأكد من إصلاح العملة الصحيحة حتى لا يتمكن النادي من تغيير العملة... كن حذرا للغاية عند التعامل مع الوكلاء والنادي"، وواصل: "إذا لم تكن لديك علاقة موثوقة طويلة الأمد مع الوكيل، وأصبح وكيلك فقط في سياق مناقشات التوظيف مع النادي في مصر، فمن النادر أن يتصرف بصدق في مصلحتك، بل يفضل بدلاً من ذلك الحفاظ على علاقته بالنادي".

وأتم: "تأكد من أنه يمكنك طلب الإنصاف قبل FIFA DRC، كُن على علم بأنّه لا تمتلك جميع الأندية في مصر حساب FIFA TMS الخاص بها، وبالتالي يمكن لأي نادٍ طلب شهادة الانتقال الدولية عبر ناد آخر، إذا طلب منك المشاركة في مثل هذه العملية، التي تتطلب عادةً توقيع عقد إضافي فتأكد من توثيق ذلك حتى تتمكن من إثبات ما حدث".