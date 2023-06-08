كريم بنزيما في جدة.. وتفاعل مع احتساء المهاجم الفرنسي للقهوة السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وصل كريم بنزيما إلى مدينة جدة السعودية، الأربعاء، قادما من العاصمة الإسبانية مدريد، للالتحاق بصفوف نادي اتحاد جدة، المنضم إليه حديثا بعقد لمدة 3 سنوات وحتى عام 2026.

وتم استقبال المهاجم الفرنسي بالورود من قبل إدارة فريق "النمور"، وارتدى اللاعب الفائز بالكرة الذهبية وشاحا يحمل شعار النادي، كما احتسى القهوة السعودية.

وعلق حساب نادي اتحاد جدة، عبر تويتر، على صورة تظهر احتساء بنزيما للقهوة، قائلا: "سوولي الكيف وارهولي من الدلة البن الأشقر يداوي الراس فنجاله".

وكانت تقارير صحفية سعودية ذكرت أن فريق "النمور" سيقيم حفل تقديم كريم بنزيما، الخميس، في ملعب الجوهرة المشعة، معقل الفريق.

وتقرر أن يرتدي المهاجم الفرنسي القميص رقم 9 مع النادي، على أن يمثله بداية من منافسات موسم 2024/2023.