دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الأربعاء، اختياره الانضمام لنادي إنتر ميامي الأمريكي، خلال المرحلة المقبلة، بعد أن بات لاعباً حراً هذا الصيف، عقب انتهاء عقده مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال اللاعب الفائز بلقب كأس العالم 2022 لصحيفتي "سبورت" و"موندو ديبورتيفو": "لقد اتخذت القرار بأنني سأذهب إلى إنتر ميامي"، وفقا لموقع "يورو سبورت".

وأضاف: "ما زلت لا أملكها (الصفقة) بنسبة 100٪ أو أن شيئا ما مفقود، لكن حسنا..قررنا مواصلة الطريق هناك".

وعند سؤاله عما إذا كان يرغب في العودة لنادي برشلونة الإسباني، قال ميسي: "الحقيقة، نعم، من الواضح أنني أردت ذلك حقا، متحمس جدا لأتمكن من العودة، ولكن، من ناحية أخرى، بعد أن جربت ما عشته والخروج الذي حصلت عليه، لم أرغب في أن أكون في نفس الموقف مرة أخرى: انتظر لأرى ما سيحدث وترك مستقبلي في أيدي شخص آخر".

وأكمل: "أردت أن أتخذ قراري بنفسي وأفكر في نفسي وعائلتي، على الرغم من أنني سمعت أنه قيل إن رابطة الدوري الإسباني قد قبلت كل شيء، وأن كل شيء على ما يرام بالنسبة لي للعودة، لا يزال هناك العديد من الأشياء الأخرى التي يجب القيام بها".

وواصل ليونيل ميسي: "سمعت أنه يتعين عليهم بيع اللاعبين أو تخفيض رواتب اللاعبين، والحقيقة هي أنني لم أرغب في المضي قدماً في ذلك، أو تولي مسؤولية الحصول على شيء يتعلق بكل ذلك".

وأردف: "لقد اتُهمت بالفعل بالعديد من الأشياء التي لم تكن صحيحة في مسيرتي في برشلونة، وكنت بالفعل متعب بعض الشيء، لم أرغب في المرور بكل ذلك".

وأتم: "أردت أن أتخذ قراري بنفسي ولهذا السبب لم أتحول إلى برشلونة، على الرغم من أنني كنت سأحب ذلك، إلا أنني لم أستطع، أريد أن أجد المتعة مرة أخرى، مع استمتاع عائلتي وأولادي، من يوم لآخر..ولهذا السبب كان القرار بعدم الذهاب لبرشلونة".

وستكون هذه التجربة هي الأولى من نوعها للنجم الأرجنتيني (35 عاما) خارج القارة الأوروبية.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن نادي الهلال السعودي قدم عرضا كبيرا لميسي، للتعاقد معه في "الميركاتو" الجاري.