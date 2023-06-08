دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حصد نادي وست هام يونايتد الإنجليزي لقب دوري المؤتمر الأوروبي 2023، بعد فوزه على منافسه فيورنتينا الإيطالي بهدفين لواحد، في المباراة النهائية الّتي أقيمت على أرض ملعب "فورتونا أرينا"، في العاصمة التشيكية براغ.

وشهدت المباراة تسجيل الجزائري سعيد بن رحمة لهدف وست هام يونايتد الأول من علامة الجزاء، لصبح ثالث لاعب عربي يهزّ الشباك في المباريات النهائية من المسابقات الأوروبية، بعد رابح ماجر ومحمد صلاح.

وتفاعل مغرّدون على منصة تويتر مع أبرز اللقطات من المشهد الختامي، ومنها احتفال المهاجم الجزائري البالغ من العمر 27 عاماً مع والدته عقب صافرة النهاية.

وخطفت لقطة مواساة المغربي نايف أكرد، لاعب نادي وست هام يونايتد، لمواطنه سفيان أمرابط، لاعب نادي فيورنتينا، الأنظار، إذ حرص على دعمه وتشجيعه بعد خسارته للقب.

كما جذبت لقطة احتفال ديفيد مويس، المدير الفني لنادي وست هام يونايتد، مع والده، الانتباه، إذ نجح المدرب بالظفر باللقب الأول في مسيرته التدريبية.

فيما أثارت لقطة إصابة كريستيانو بيراغي، لاعب نادي فيورنتينا، بعد إلقاء جماهير نادي وست هام يونايتد بعض المقذوفات عليه ضجةً.