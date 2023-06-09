دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – فاجأ سؤال من صحفي من وسيلة نرويجية للاعب البلجيكي، كيفن دي بروين حول "الحب من النظرة الأولى" مع المهاجم النرويجي، إيرلينغ هالاند، ما دفعه للإجابة بالقول: "أنا سعيد برفقة زوجتي".

وعند سؤال الصحفي له، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان، عن التفاهم بينه وبين هالاند مستخدما جملة "هل كان حبا من النظرة الأولى عندما التقيتما في الصيف؟"، صمت دي بروين وابتسم.

وأجاب اللاعب البلجيكي قائلا: "لا... لا... أنا سعيد برفقة زوجتي"، وعلت ضحكات الصحفيين في المؤتمر وضحك دي بروين نفسه.

وأضاف اللاعب البلجيكي عن هالاند: "في بعض الأحيان لديك شعور تجاه لاعب فأنت تفهم ما يريده في الملعب وهو يفهم ما ستفعله، لقد سار الأمر بشكل جيد، وبدأ بتسجيل الأهداف بوتيرة عالية وهذا ساعدنا كثيرا وساعده على إثبات نفسه في الفريق".

وسيلتقي السيتي وإنتر ميلان في مدينة إسطنبول التركية بنهائي دوري أبطال أوروبا، حيث من المتوقع أن يشكل دي بروين وهالاند ثنائيا خطيرا على مرمى إنتر.