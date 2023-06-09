دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يحتضن استاد "أتاتورك الأولمبي" في إسطنبول التركية، السبت، مواجهة من العيار الثقيل، بين نادي مانشستر سيتي ونظيره إنتر ميلان، في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023/2022.

يطمح لاعبو بيب غوارديولا للظفر بلقب (تشامبيونزليغ) للمرة الأولى، فيما يبحث منافسهم عن اللقب الرابع له في المسابقة.

يعود آخر ظهور لفريق "السيتيسينز" في المشهد الختامي إلى عام 2021، وحينها خسر اللقب لصالح نادي تشيلسي، فيما فريق "النيراتزوري" خاض نهائي عام 2010، أي قبل 13 سنة، وحصد اللقب على حساب نادي بايرن ميونخ آنذاك.

يعيش نادي مانشستر سيتي أحد أفضل مواسمه على مر تاريخه، إذ توّج بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي، ويتطلع لتحقيق الثلاثية هذا الموسم.

فيما قدّم نادي إنتر ميلان أداءً عالياً في المسابقة الأوروبية حتّى وصل للمباراة النهائية، رغم أنه لم يكن من أبرز المرشحين للوصول إلى هذا الدور، ونال لقب كأس إيطاليا، بينما وقع في المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة.

تتنوع الأسماء الّتي يمكن للمدرب الإسباني، الباحث عن اللقب الأوروبي الأول له مع السيتي، الاعتماد عليها لحسم المواجهة، ومن أبرزها: إيرلينغ هالاند وكيفين دي بروين وبرناردو سيلفا.

ويعوّل المدرب سيموني إنزاغي على عدد من اللاعبين لكسب الأفضلية، ومنهم: روميلو لوكاكو ولاوتارو مارتينيز ونيكولو باريلا.

تختلف التوقعات حول الفريق الّذي يمكنه الفوز وصنع المجد في النهائي القاري، فما رأيك؟