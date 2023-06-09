ثلاثة أطفال لاجئين سيدخلون مع حكام نهائي دوري أبطال أوروبا في إسطنبول

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- سينضم ثلاثة لاجئين، إلى الحكام أثناء دخولهم إلى أرضية ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا في مدينة إسطنبول التركية، السبت.

وينظم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ومؤسسة "بنيان" حدث دخول الأطفال عبر برنامج "دعم مستقبل شامل من خلال كرة القدم".

ويناقش الأطفال الثلاثة وليد ومروة ومحمد، في مقطع فيديو نشرته المؤسسة على فيسبوك، مدى حماسهم للمشاركة في المباراة وما جذبهم نحو كرة القدم.

وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن البرنامج "يوسع نطاق المسؤولية الاجتماعية، الذي يسلط الضوء على التحديات الاجتماعية التي تواجهها البلدان المضيفة لنهائيات دوري أبطال أوروبا".

ووفقًا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، تتعزز "الرفاهية والتماسك الاجتماعي والسلامة بين اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم من خلال الاستفادة من قوة كرة القدم والرياضة لتعزيز التعايش السلمي".