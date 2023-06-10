ريال مدريد يحسم موقفه من استعادة إبراهيم دياز.. تعرّف إلى أرقام اللاعب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، السبت، عودة اللاعب إبراهيم دياز إلى صفوف الفريق، بعد نهاية فترة إعارته لنادي ايه سي ميلان الإيطالي.

وأكد فريق "الميرنغي" عبر بيان على موقعه الرسمي استعادة خدمات متوسط الميدان الإسباني، على أن يرتبط مع النادي بعقدٍ حتّى يونيو/ حزيران 2027.

كان ريال مدريد قد أعار إبراهيم دياز إلى ايه سي ميلان في عام 2020، ليقضي مع الأخير 3 مواسم، تخللها تحقيق عدد من الإنجازات، أبرزها حصد لقب الدوري الإيطالي والوصول للدور نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا.

ولعب إبراهيم دياز (23 عامًا) 124 مباراة مع النادي الإيطالي بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 18 هدفًا وصنع 15 آخرين.

فيما شارك متوسط الميدان مع منتخب إسبانيا في مباراة دولية واحدة، أحرز خلالها هدفًا واحدًا.