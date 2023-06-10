دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يلتقي نادي الأهلي المصري مع نظيره الوداد المغربي، على أرض ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، الأحد، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2023/2022.

وكانت مواجهة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز نادي الأهلي بهدفين لواحد، في الأراضي المصرية.

ويطمح النادي المصري لرد الاعتبار أمام منافسه الوداد، إذ خسر لقب (تشامبيونزليغ) الإفريقي من أمامه، في المباراة النهائية من النسخة الماضية 2022.

كما سبق لنادي الوداد وأن تفوّق على نادي الأهلي في نهائي المسابقة الإفريقية عام 2017.

لكنّ نادي الأهلي يعتبر الأكثر تتويجاً بالمسابقة بـ 10 مرات، بينما حقق نادي الوداد اللقب 3 مرات.

تختلف التوقعات حول الفريق الّذي بإمكانه حسم المواجهة، إذ تعوّل الجماهير المغربية على تاريخ مواجهات الفريقين، فيما تعتقد نظيرتها المصرية أن الفرصة سانحة أمام نادي الأهلي لرد الدين واستعادة اللقب، فما رأيك؟