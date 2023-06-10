دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغرّدون على منصة تويتر مع حضور رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، ونائبه، منصور بن زايد، برفقة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لنهائي دوري أبطال أوروبا بين نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ومنافسه إنتر ميلان الإيطالي.



وحرصوا على التواجد في مدرجات ملعب "أتاتورك الأولمبي" في إسطنبول التركية، لمشاهدة المشهد الختامي لأحد أبرز البطولات في لعبة كرة القدم.

كما ظهر الشيخ منصور بن زايد، وهو مالك نادي مانشستر سيتي، مرتدياً وشاحاً يحمل شعار فريقه.

في غضون ذلك، أظهرت لقطات مصورة حديثًا ودّيًا بينهم، عقب زيادة رسمية للشيخ محمد بن زايد ونائبه للرئيس التركي، السبت.

وأظهرت اللقطات ردة فعل أردوغان عندما أخبره رئيس دولة الإمارات بأن الشيخ منصور بن زايد يمتلك نادي مانشستر سيتي. وحينها علق الرئيس التركي: "ما شاء الله".