دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أكد محمد الشناوي، حارس نادي الأهلي المصري، أن فريقه ليس لديه أي عقدة مع أي فريق، قبل مواجهة نادي الوداد المغربي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2023/2022.

ويلتقي فريق "المارد الأحمر" مع نظيره الوداد مساء الخميس، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس. وانتهت مواجهة الذهاب بفوز الأهلي بهدفين لواحد في الأراضي المصرية.

وسبق لنادي الوداد أن تفوّق على الأهلي في المشهد الختامي من مسابقة التشامبيونزليغ الإفريقي، في عامي 2017 و2022.

وأجاب الشناوي عند سؤاله عمّا إذا كان الوداد يشكل عقدة للأهلي، إذ قال خلال المؤتمر الصحفي: "طبعًا ليس لدينا عقدة مع أحد، لو نريد نتكلم في الماضي سنعيش على البطولات العشر التي حققناها، نحن نفكر غدًا ماذا سنأخذ، نفكر نأخذ البطولة الحادية عشر".

وتابع: "نحن نحترم أي فريق سنلعب معه، كبير أو صغير نحترمه، الوداد أو الرحاء، إفريقيا كلها لها الاحترام، عندنا مباراة غداً ولا نفكر بعقدة أو غيرها، لو تحدثنا عن الماضي هناك الكثير مثل وصولنا للنهائي للمرة الرابعة على التوالي، ليس لدينا عقدة مع أحد، ونفكر باللقب الحادي عشر".

وأضاف محمد الشناوي: "أي لاعب في قائمة الفريق يكون جاهزًا، وفقًا للرؤية الفنية للمدرب، نحن جاهزون، أي أحد يكون موجود سوف يقدم دوره بأفضل شكل".

وأتمّ حارس الأهلي: "أنتم (الصحفيون) تحاولون التحدث عن الماضي، لا أعرف لماذا، نحن لدينا مباراة غدًا وكسبنا مواجهة الذهاب، نحن نسينا مباراة مر عليها أسبوع وأنتم تتحدثون عن مباراة منذ سنة، نحن نركز على لقاء الغد وإن شاء الله نحقق الكأس".