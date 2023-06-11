كيف علّق اتحاد جدة على فوز مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هنأ نادي اتحاد جدة السعودي نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي بفوزه بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2022، بعد تغلّبه على منافسه إنتر ميلان الإيطالي بهدف دون مقابل، في المباراة النهائية.

ونجح فريق "السيتيسينز" في تحقيق لقب مسابقة (تشامبيونزليغ) للمرة الأولى على مر التاريخ.

وغرّد حساب فريق "النمور" على منصة تويتر باللغة الإنجليزية: "تهانينا لمانشستر سيتي بفوزه بدوري أبطال أوروبا، نراكم قريباً في كأس العالم".

ومن المقرر أن يشارك نادي مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2023، الذي سيقام في المملكة العربية السعودية، عقب حصده للقب المسابقة الأوروبية، فيما سيشارك نادي اتحاد جدة في المونديال بكونه بطل دوري البلد المضيف.