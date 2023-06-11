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نشر الأحد ، 11 يونيو / حزيران 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال ألفونسو ديفيز، لاعب بايرن ميونخ الألماني، إن برشلونة الإسباني تواصل معه لضمّه إلى الفريق، قبل انتقاله لصفوف "البافاري" في عام 2019.

وأوضح الظهير الكندي ( 22 عامًا) أن السبب وراء عدم انتقاله إلى الفريق الكتالوني هو "لأنه كندي".

في تصريحات إعلامية نقلها موقع "Bleacher Report"، قال ألفونسو ديفيز: "نادي برشلونة تواصل معي قبل أن أذهب لنادي بايرن ميونخ الألماني"، مُضيفاً: "لكن الرئيس (جوسيب بارتوميو)، قال إنهم لا يريدونني، ولم يريدونني لأنني كنتُ كنديًا".

وتابع: "لكن لن أكذب، هذا حطم مشاعري قليلاً".

وشارك ألفونسو ديفيز في 153 مباراة مع "البافاري"، بمختلف المسابقات، سجّل خلالها 8 أهداف وقدّم 25 تمريرة حاسمة.

ولعب الظهير الكندي مع منتخب بلاده في 39 مباراة، أحرز خلالها 13 هدفًا.