دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة عناق بين الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان عقب انتهاء المباراة النهائية لأبطال أوروبا، السبت.

ويظهر مقطع الفيديو المتداول وقوف الشيخ محمد بن زايد مصفقا بحرارة قبل أن يلتفت إلى أردوغان الذي كان جالسا إلى يمينه ويعانقه.

وفاز نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2022، بعد تغلّبه على منافسه إنتر ميلان الإيطالي بهدف دون مقابل، في المباراة النهائية الّتي أقيمت على أرض ملعب "أتاتورك الأولمبي".

وسجّل رودريغو هدف فريق "السيتيسينز" الوحيد عند الدقيقة 68 عبر تسديدة هزّت شباك المنافس، ليكون صاحب أول هدف للنادي الإنجليزي في المشهد الختامي من مسابقة (تشامبيونزليغ)، وعاشر لاعب إسباني يسجّل في هذا الدور، وفقاً لموقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات الرياضية.