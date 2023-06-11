للمرة الأولى.. نادي مانشستر سيتي يفوز بلقب دوري أبطال أوروبا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- فاز نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2022، بعد تغلّبه على منافسه إنتر ميلان الإيطالي بهدف دون مقابل، في المباراة النهائية الّتي أقيمت على أرض ملعب "أتاتورك الأولمبي".



وسجّل رودريغو هدف فريق "السيتيسينز" الوحيد عند الدقيقة 68 عبر تسديدة هزّت شباك المنافس، ليكون صاحب أول هدف للنادي الإنجليزي في المشهد الختامي من مسابقة (تشامبيونزليغ)، وعاشر لاعب إسباني يسجّل في هذا الدور، وفقاً لموقع "أوبتا" المتخصص في الإحصائيات الرياضية.

ونجح نادي مانشستر سيتي بحصد لقب المسابقة الأوروبية للمرة الأولى على مر التاريخ.

بهذا اللقب، حقق فريق المدرب بيب غوارديولا الثلاثية هذا الموسم، إذ كان قد توّج أيضاً بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.