دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- علّق الشيخ منصور بن زايد، نائب رئيس الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، على حصد فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي لقب دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم.

وشهد الشيخ منصور بن زايد تفوق "السيتيسينز" على إنتر ميلان الإيطالي في المشهد الختامي، بهدف دون مقابل، إذ حرص على مشاهدة المباراة في ملعب "أتاتورك الأولمبي"، بجانب رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال الشيخ منصور بن زايد عبر حسابه على منصة تويتر: "نهنئ جماهير مانشستر سيتي بتتويجه بلقب دوريّ أبطال أوروبا في موسم استثنائي.. إنجاز يمثل استمرار النادي في ترسيخ مكانته في صدارة الأندية العالمية".

وتابع بالقول: "ونشيد بجهود كل من ساهموا في تحقيق هذا الانجاز من مجلس الإدارة والجهاز الفني بقيادة غوارديولا والجهاز الإداري واللاعبين والجماهير الوفية".

وتعود ملكية نادي مانشستر سيتي إلى مجموعة أبوظبي المتحدة للتنمية والاستثمار، تحت قيادة الشيخ منصور بن زايد، منذ عام 2008، ليحقق الفريق عدداً من البطولات، آخرها دوري أبطال أوروبا.