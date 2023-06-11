دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- مازح بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، نادي ريال مدريد الإسباني، على أعقاب فوز فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2022.

وتغلّب فريق "السيتيسينز" على نظيره إنتر ميلان الإيطالي بهدف، في المشهد الختامي من مسابقة (تشامبيونزليغ)، ليحقق اللقب الأول في تاريخه.

ويفصل نادي مانشستر سيتي عن نظيره ريال مدريد 13 لقباً في سجل الأكثر تتويجاً بلقب المسابقة الأوروبية.

بعد المباراة، قال غوارديولا في تصريحات نقلها موقع "يورو سبورت"، ممازحاً فريق "الميرنغي": "إنّه على بعد 13 لقباً، لذا على ريال مدريد أن يكون حذراً، لأنك إذا نمت (توقفت عن التتويج) سوف نلحق بك".

وتابع بالقول: "أنا سعيد للغاية...الفوز بأول لقب أمر صعب للغاية، ربما لا أقول إن الأمر سيكون سهلاً في المستقبل، ولكن ربما يكون أكثر راحة".

وواصل بيب غوارديولا: "لقد كنت أكثر سعادة بعد الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي ضد مانشستر يونايتد مما هو عليه اليوم، لكن من الواضح أنّني راضٍ بشكل لا يصدق".

وكان المدرب الإسباني قد قاد فريقه لتحقيق الثلاثية هذا الموسم، إذ سبق للفريق وأن توّج بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.