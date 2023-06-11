دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تداول مغرّدون على منصة تويتر لقطات مصورة تظهر عناقا حارا بين المدير الفني بيب غوارديولا ولاعبه رياض محرز، على أعقاب فوز نادي مانشستر سيتي بلقب دوري أبطال أوروبا، على حساب نادي إنتر ميلان الإيطالي، مما أثار تفاعلاً.

بعد صافرة النهاية، توجّه المدرب الإسباني نحو المهاجم الجزائري قبل أن يعانقه، احتفالاً بفوز فريق "السيتيسينز" بلقب مسابقة (تشامبيونزليغ)، هذا العام.

ولم يشارك محرز في المباراة النهائية، إلأ أنّه ساهم في تسجيل 5 أهداف خلال المسابقة الأوروبية، إذ أحرز 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين.

ويُعد رياض محرز (32 عاماً) خامس لاعب عربي يتوّج برفقة فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا، بعد كلّ من: رابح ماجر ومحمد صلاح وأشرف حكيمي وحكيم زياش.

فيما نجح غوارديولا في قيادة فريقه لتحقيق الثلاثية، هذا الموسم، إذ كان نادي مانشستر سيتي قد ظفر أيضاً بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.