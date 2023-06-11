دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تفاعل مغرّدون على منصة تويتر مع قول بعض لاعبي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي "الحمد لله"، بعد فوزهم بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2023/2022، عقب تغلّبهم على نادي إنتر ميلان الإيطالي بهدف نظيف، في المباراة النهائية.

وأظهرت لقطات مصورة أحد الأشخاص يسأل كلّ من كيفين دي بروين وجون ستونز وكايل ووكر ورياض محرز ورودريغو "ماذا تريد أن تقول؟"، ليردون عليه بالقول: "الحمد لله".

ونجح لاعبو فريق "السيتيسينز" في تحقيق لقب (تشامبيونزليغ) للمرة الأولى على مر تاريخ النادي.

وتمكّن لاعبو نادي مانشستر سيتي من تحقيق الثلاثية، هذا الموسم، إذ حصدوا أيضاً لقبي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.